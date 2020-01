Twee rijbewijzen ingetrokken tijdens weekend zonder alcohol Cedric Matthys

13 januari 2020

10u12 0 Eeklo Net als heel wat andere zones in ons land nam ook de politiezone Meetjesland Centrum deel aan het “Weekend zonder alcohol achter het stuur”. Tot de politiezone behoren de gemeenten Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins.

In totaal lieten de agenten 112 bestuurders blazen, waarvan drie personen positief testten. Twee rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Verder legde één persoon een ademtest in alarmfase af en bleek één bestuurder onder invloed van drugs. Ook had een bestuurder die bij een verkeersongeval betrokken raakte te veel gedronken.