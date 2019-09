Twee maanden cel gevraagd voor ‘bomenzager' uit Eeklo: “Ik wou gewoon mijn pas geslepen kettingzaag eens uittesten” Jeroen Desmecht

23 september 2019

12u24 0 Eeklo Gedurende één maand zocht de lokale politie naar de vandaal die in het centrum van Eeklo een zestal bomen vernielde met een kettingzaag. Eind juli wisten inspecteurs hem dan toch in te rekenen. Vandaag boog de correctionele rechtbank van Gent zich over de opmerkelijke zaak. De ondertussen beruchte ‘bomenzager’ riskeert nu een celstraf van twee maanden.

Eind juli konden de inspecteurs de 31-jarige man inrekenen. Zijn verklaring? “Ik had mijn kettingzaag juist laten slijpen én wou hem eens uittesten.” Volgens de lokale politie woont de man in het centrum van Eeklo en heeft hij geen bomen in zijn tuin. “Hij had er niet beter op gevonden dan een aantal bomen in de stadskern om te zagen”, vertelde politiewoordvoerder Marino Longeville na de arrestatie.

Genekt door drugsonderzoek

De bal ging aan het aan rollen tijdens de uitlezing van een gsm-toestel in een drugsonderzoek. Een rechercheur van de lokale politie trof beeldmateriaal van de bewuste daad aan op het toestel van een vriend van de bomenzager. Toen de politie hem hiermee confronteerde, bekende hij spontaan.

De politie kreeg de bewuste avond melding binnen van feiten aan het Krügercomplex. Ze snelden ter plaatse én troffen een omgezaagde boom aan. Iets later kwam een nieuwe oproep binnen: deze keer aan de Molenstraat. Ook daar was van de dader geen spoor. Inspecteurs patrouilleerden de hele nacht door én troffen de man rond 4 uur ’s ochtends aan, ook deze keer aan het Krügercomplex. “Hij merkte ons op en kon wegvluchten met de fiets. We hebben de achtervolging ingezet, maar de man sloeg een straat in waar er wegenwerken zijn waardoor de combi niet verder kon rijden”, aldus Longeville. “Uit verder onderzoek bleek dat hij zich verplaatste met een speed pedelec, een elektrische fiets waarmee je al snel 40 kilometer per uur haalt. Dat kan verklaren waarom hij zich steeds vlug uit de voeten kon maken.”

7.000 euro voor zes bomen

Een écht motief voor zijn daden in de nacht van vijf op zes juni, had de dertiger dus niet. Hij stuurde vandaag zijn kat naar de zaal, waardoor de rechtbank de zaak bij verstek behandelde. De stad Eeklo wil zo’n 7.000 euro voor de vernieling van de zes bomen. Daarbovenop riskeert de beklaagde een celstraf van 2 maanden en een geldboete van 1.600 euro. “Hij is geen onbekende voor gerecht”, aldus de openbare aanklager. “Hij liep al zeven veroordelingen op voor de politierechtbank en één voor de correctionele rechtbank voor heling. Na zijn aanhouding verklaarde hij dat hij onder invloed van alcohol was tijdens de feiten.” Vonnis op 14 oktober.