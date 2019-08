Twee dagen werken in Burgemeester Pussemierstraat Joeri Seymortier

13 augustus 2019

15u23 0 Eeklo Vandaag dinsdag 13 augustus, en ook op woensdag 14 augustus, worden asfalteringswerken uitgevoerd in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat in Eeklo.

Er wordt gewerkt in het deel tussen de Oostveldstraat en de Zonnebloemstraat. Daar wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Enkel de richting Oostveldstraat naar de Roze is toegestaan. Wie van de Roze richting Oostveldstraat wil rijden, kan dit doen via de wegomlegging die voorzien is via de Zonnebloemstraat, Burgemeester Lionel Van Dammelaan, Sportlaan en Oostveldstraat.

Info: www.eeklo.be.