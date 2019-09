Twaalf kapsters specialiseren zich in verzorging van kankerpatiënten Joeri Seymortier

15u28 0 Eeklo Twaalf kapsters en schoonheidsspecialistes uit het Meetjesland en omgeving hebben het voorbije jaar een opleiding gevolgd, om kankerpatiënten beter te kunnen verzorgen.

Het Institute for Professional Care (IFPC) gaf de opleiding in AZ Alma in Eeklo. Het ging om een opleiding voor haar- en schoonheidszorg bij oncologiepatiënten. Maandag kregen de cursisten hun getuigschrift uitgereikt. Voor het eerst liep het traject in het Meetjesland ook voor kappers, naast schoonheidsspecialistes. De studenten volgden een intensief jaartraject waarbij ze les kregen van medici en paramedici uit het oncologisch team van AZ Alma. De studenten volgden twintig lesdagen theorie en een ervaringsperiode van 120 uur. “Het resultaat is dat oncologische patiënten voortaan, na het verlaten van het ziekenhuis, bij een erkende Beauty of Hair Professional Oncologie in eigen streek terecht kunnen”, zegt dokter Muriel Thienpont, diensthoofd oncologie bij AZ Alma. “Innerlijke en uiterlijke boosts hebben een belangrijke impact op de verwerking en het doormaken van het ziekte- en herstelproces.”