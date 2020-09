Triagecentrum Eeklo vanaf nu enkel nog op afspraak: “Het wordt echt te druk” Joeri Seymortier

22 september 2020

15u32 9 Meetjesland Het wordt zo druk aan het triagecentrum aan het AZ Alma in Eeklo dat patiënten er vanaf nu enkel nog op afspraak langs kunnen.

Afgelopen weekend stonden weer lange wachtrijen aan de tent van het triagecentrum, waar je een coronatest kan laten afnemen. “Vanaf nu gaan we streng zijn: wie geen afspraak gemaakt heeft, wordt echt niet meer geholpen”, zegt coördinator Tommy Sierens. “We nemen die maatregel om de wachttijden te verkorten tijdens de herfst- en winterperiode. Met coronaklachten moet je sowieso altijd eerst voorbij je huisarts passeren. Maar ook voor een Covid-19-test zonder klachten kan nu enkel op afspraak. Die is onder andere nodig bij terugkeer uit een rode zone, na contact met een besmet persoon, of wanneer je bijvoorbeeld voor je baas een attest nodig hebt.”

Het triagecentrum aan AZ Alma in Eeklo staat open voor alle inwoners van Eeklo, Maldegem, Aalter, Lievegem, Kaprijke, Sint-Laureins, Assenede, Evergem, Zelzate, Wachtebeke en Beernem. Een afspraak maken kan enkel via www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be. Lukt dat je zelf niet, dan kan je huisarts je helpen.