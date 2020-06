Triagecentra Knesselare en Ertvelde stoppen eind deze maand, werking in Eeklo gaat door Joeri Seymortier

08 juni 2020

22u00 0 Meetjesland Het Meetjesland doet het vanaf nu weer met één triagecentrum voor patiënten met een vermoeden van coronabesmetting. Enkel het triagecentrum aan het ziekenhuis AZ Alma in Eeklo wordt nog gebruikt. De triagecentra in de sporthal van Knesselare en Ertvelde zijn dicht, maar staan wel nog op stand-by. Tegen het einde van de maand zouden die definitief gesloten worden.

Het triagecentrum aan de spoeddienst van AZ Alma in Eeklo blijft actief, en krijgt momenteel nog twintig tot dertig patiënten per dag over de vloer. “De twee kleinere triagecentra in de sporthallen van Ertvelde bij Evergem en Knesselare bij Aalter worden nu ‘on hold’ gezet, zoals dat officieel heet”, zegt verantwoordelijke Tommy Sierens. “Helemaal sluiten mogen we vandaag nog niet doen. Dat wil zeggen dat de twee sporthallen nog altijd ingericht zijn als triagecentrum, maar in de praktijk eigenlijk al niet meer gebruikt worden. De huisartsen hebben ondertussen ook alle beschermingsmateriaal, dus ze kunnen patiënten ook in hun eigen praktijk veilig ontvangen en onderzoeken. Halfweg deze maand volgt er een nieuwe evaluatie, en dan zal de definitieve sluiting van de triagecentra in Knesselare en Ertvelde besproken worden. Normaal zouden die twee punten tegen eind deze maand sluiten, en de inrichting afgebroken worden. Zo kunnen de sporthallen tegen 1 juli terug door de sportclubs gebruikt worden.”

We zullen naast Eeklo toch nog andere locaties moeten hebben om bij een eventuele tweede piek in het najaar opnieuw triagecentra te openen. Tommy Sierens, coördinator

Toch moet in het Meetjesland gezocht worden naar andere locaties waar indien nodig triagecentra kunnen uitgebouwd worden. “We zullen naast Eeklo inderdaad nog andere locaties moeten hebben om bij een eventuele tweede piek opnieuw triagecentra te openen”, zegt Tommy Sierens. “Waar die moeten komen, zal bepaald worden tijdens een burgemeestersoverleg. We begrijpen dat de gemeenten Aalter en Evergem hun sporthallen opnieuw ter beschikking willen stellen van de sportclubs, maar dan zullen andere locaties gezocht en gevonden moeten worden. Als er in het najaar een tweede golf aankomt, moeten we voorbereid zijn en snel kunnen handelen.”

Het eerste weekend half maart hebben we in ons triagecentrum aan het ziekenhuis in Eeklo maar liefst duizend patiënten gezien. Tommy Sierens, coördinator

Ondertussen is ook in het triagecentrum van Eeklo de rust grotendeels teruggekeerd. “Vandaag zien we daar nog gemiddeld twintig tot dertig patiënten per dag”, zegt Tommy Sierens. “Dat is ooit anders geweest. Het eerste weekend half maart hebben we in ons triagecentrum aan het ziekenhuis maar liefst duizend patiënten gezien. Dat was echt waanzin. In de triagecentra in Knesselare en Ertvelde is het nooit zo druk geweest. Daar kwamen op de drukste dagen maximum een twintigtal patiënten per dag. Begin mei zijn we in Ertvelde en Knesselare ook met screening begonnen, en dan was het ook daar wel wat drukker. Toch was het echt goed dat we die twee extra triagecentra gehad hebben in het Meetjesland. Want in Eeklo zaten we op piekdagen echt aan onze limiet”, zegt Tommy Sierens nog.