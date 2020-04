Triagecentra in Ertvelde en Knesselare minder lang open, Eeklo blijft klok rond werken Joeri Seymortier

16u14 0 Eeklo De zorgmeldpunten of triagecentra in Ertvelde en Knesselare zijn vanaf nu minder lang open.

Het aantal patiënten dat zich in het Meetjesland aanmeldt met symptomen van Covid-19 wordt de laatste tijd iets kleiner. De zorgmeldpunten in de sporthal van Knesselare bij Aalter en in de sporthal van Ertvelde bij Evergem krijgen kortere consultatie-uren. Ze blijven wel open. Je kan er enkel naartoe na doorverwijzing van je huisarts.

“Het zorgmeldpunt aan het ziekenhuis AZ Alma in Eeklo blijft wel constant open”, klinkt het. “Huisartsenwachtpost Meetjesland stelt een lichte daling vast van het aantal patiënten met een vermoeden van besmetting door het nieuwe coronavirus. Maar vergis je niet: de druk op het zorgpersoneel blijft zeer hoog.”