Tot eind volgende week eenrichtingsverkeer in Pussemierstraat Joeri Seymortier

17 juni 2020

13u39 4 Eeklo Tot vrijdag 26 juni is er eenrichtingsverkeer in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat in Eeklo, door werken aan de nutsleidingen.

Zonder dat ook de stad echt op de hoogte was, werd deze week gestart met werken aan de nutsmaatschappij in de Pussemierstraat in Eeklo. “We hebben snel moeten schakelen en zagen dat het onveilig was”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “We hebben beslist om eenrichtingsverkeer in te voeren, in de richting van de Roze. Voor gemotoriseerd verkeer wordt een omleiding voorzien vanaf Roze via Rabautstraat, Vrombautstraat, Kriekmoerstraat en Oostveldstraat. De fietsers die vanuit de Roze richting Oostveldstraat rijden, moeten via de rijbaan rijden.”

De Watergroep zal er de waterleiding vernieuwen en ontdubbelen zodat er aan beide zijden van de straat een waterleiding is. Fluvius werkt tegelijk aan de aanleg van laagspanning, middenspanning en openbare verlichting.