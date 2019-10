Tom Vercruysse (25) nieuwe voorzitter Jong Groen Eeklo Joeri Seymortier

Eeklo Jong Groen Eeklo schuift Tom Vercruysse (25) uit Balgerhoeke naar voor als nieuwe voorzitter.

De nieuwe ondervoorzitter van Jong Groen Eeklo is Hanne Van Hecke, dochter van Groen-voorzitter Jannick Smessaert. Jessica Van Wynsberge wordt inhoudelijk verantwoordelijke, Femke Van Durme evenementenverantwoordelijke en Maarten De Coninck bestuurslid. Oud jongerenvoorzitter Jonas Deilgat stapt uit het bestuur van Jong Groen, en blijft secretaris van Groen Eeklo.

“Eeklo mag zich aan een rijk aanbod aan activiteiten verwachten, waar ook jongeren van buiten Eeklo steeds welkom zijn”, zegt de nieuwe voorzitter. “We mikken vanaf nu op minstens zes activiteiten per jaar. We willen ook meer dan vroeger de hand reiken naar de andere politieke jongerenpartijen, om samen na te denken over de toekomst van Eeklo. We willen dat als jongeren doen over de grenzen van meerderheid en oppositie heen.”