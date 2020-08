Tom Dice rekent op Eeklonaars om zondag Zomerhit 2020 te winnen Joeri Seymortier

13 augustus 2020

14u50 15 Eeklo Zanger Tom Dice rekent op de inwoners van zijn geboortestad Eeklo om komende zondag de Zomerhit 2020 van Radio 2 te winnen.

Tom Dice en zijn vriendin Kato zijn als The Starlings genomineerd met ‘Little Submarine’ voor Zomerhit 2020 bij Radio 2. De publieksstemmen zijn doorslaggevend, en dus zet Tom Dice zijn hoop ook op zijn thuisstad. “Tien jaar nadat jullie allemaal supporterden voor mij op de Markt van Eeklo maak ik dus opnieuw kans om de trofee te winnen”, maakt Tom Dice alias Tom Eeckhout een brugje naar zijn deelname aan het Eurovisiesongfestival. Stemmen duurt amper twee minuutjes, en wie weet nemen wij de prijs zondag mee naar huis. De show is zondag ook live te volgen op Een. Tijdens de show kan je ook nog sms’en voor ons. Je zou er Kato en mij in ieder geval een enorm groot plezier mee doen!”

Stemmen op Little Submarine kan via deze link: https://stem.radio2.be/zomerhit-2020.