Tom Dice en Kato vieren Valentijn volgend jaar in Lotto Arena Joeri Seymortier

13 april 2020

10u51 9 Eeklo Tom Dice uit Eeklo en zijn vriendin Kato vieren Valentijn volgend jaar op een bijzondere manier. The Starlings trekken naar de Lotto Arena in Antwerpen.

Tom Dice en Kato mogen zich nu al de ontdekking van dit seizoen ‘Liefde voor Muziek’ noemen. Met hun aangrijpende versies van bekende hits, weten ze heel Vlaanderen te veroveren. “Met veel trots kondigen wij aan dat we op 14 februari 2021 zullen spelen in de Lotto Arena”, zeggen Tom en Kato. “Dit is echt waanzinnig. Nu al veel liefde en dankbaarheid voor elk van jullie.”

Tickets zijn vanaf nu al te verkrijgen en kosten tussen 37,50 en 42,50 euro. Info op www.teleticketservice.com.