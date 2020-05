Tom Dice en Kato maandag centraal in ‘Liefde voor Muziek’ Joeri Seymortier

03 mei 2020

10u13 0 Eeklo Tom Dice uit Eeklo en zijn vriendin Kato staan maandag 4 mei centraal in een nieuwe aflevering van ‘Liefde voor Muziek’ op VTM.

Eén miljoen Vlamingen volgen elke week de avonturen van Tom Dice en Kato Callebaut van The Starlings. Zij maken zich nu klaar voor een avond vol muzikale cadeautjes. Ze verbaasden de andere artiesten en de kijker de afgelopen weken keer op keer en Vlaanderen noemt hen dé revelatie van dit seizoen. André Hazes zingt Mine, de eerste single van The Starlings uit 2019. “Dat is ons baby’tje dus het betekent heel veel voor ons”, zeggen Tom en Kato.

Gene Thomas neemt de klepper ‘Me and My Guitar’ onder handen. Regi doet het met ‘Il Nous Faut’ van Tom. Karen Damen kiest voor The Joker, de eerste single van Kato. Om de avond in stijl af te sluiten, kruipen Tom en Kato zelf achter de piano en gitaar voor ‘Dancing in The Dark’ van Bruce Springsteen. “We hebben dit gekozen omdat vooral Tom gigantische fan is van Bruce”, zegt Kato nog.