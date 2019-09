Tom Dice en Kato Callebaut verrassen kinderen met mini-optreden in schooltje Lekestraat Joeri Seymortier

23 september 2019

10u28 0 Eeklo Tom Dice en Kato Callebaut, samen The Starlings, hebben maandagochtend een verrassingsoptreden gegeven in het schooltje De Eik in de Lekestraat in Eeklo.

Via de Facebookpagina van The Starlings werd een wedstrijd georganiseerd, waarbij je een mini-optreden van het duo kon winnen. Maandagochtend trokken Tom Dice en zijn vriendin Kato Callebaut naar een schooltje in zijn geboortestad Eeklo. De Eik is een schooltje met buitengewoon onderwijs van het type drie. Kinderen met gedragsstoornissen krijgen er aangepast onderwijs. Kleinschalig, want er zijn maar 25 leerlingen. “Ik ben een Eeklonaar, maar ik kende dit schooltje zelf niet”, gaf Tom Dice toe. “Blijkbaar was dit vroeger een kleuterschooltje, stonden de lokalen zes jaar leeg en wordt er nu al drie jaar buitengewoon onderwijs gegeven. Een super klein schooltje, maar echt heel gezellig.”