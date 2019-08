Toegangsweg naar schoolcampus wordt plots opgebroken: stad legt werken stil en dient klacht in Joeri Seymortier

29 augustus 2019

15u17 5 Eeklo Donderdag is een aannemer gestart met werken in de Zuidmoerstraat in Eeklo. De stad dient klacht in en legt de werken onmiddellijk stil.

Vanaf maandag moeten er weer duizenden leerlingen elke dag naar de scholencampus in de Zuidmoerstraat in Eeklo. Net vandaag is een aannemer gestart met het openleggen van een deel van de rijweg. De stad heeft daar geen vergunning voor verleend, en legt de werken onmiddellijk stil.

“In de Zuidmoerstraat zijn inderdaad putten gemaakt die niet aangevraagd zijn”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “We hebben de politie ingeschakeld en er werd een proces-verbaal opgemaakt. Als stadsbestuur staan we erop dat alle werken aangevraagd worden en niet aanvangen zonder vergunning. We hebben nu zelfs een speciaal reglement, dat kan leiden tot een GAS-boete van 250 euro per inbreuk. We begrijpen dat sommige werken noodzakelijk zijn voor veiligheid en comfort van onze bewoners, maar die werken moeten op een veilige manier georganiseerd worden. Zeker bij de start van het schooljaar gaan we zowel in schoolstraten als daarbuiten extra controles uitvoeren op vergunningen en correcte signalisatie. Wie de regels volgt hoeft zich geen zorgen te maken”, zegt De Waele nog.