Tiende van chauffeurs te snel bij weekendcontroles Wouter Spillebeen

22 juni 2020

12u06 0 Eeklo De politiezone Meetjesland Centrum heeft afgelopen weekend grootschalige verkeerscontroles uitgevoerd waarbij een tiende van de chauffeurs te snel reed.

Het hele weekend lang organiseerde de politie snelheidscontroles met interceptie in de verschillende gemeentes van de zone. Daarbij werden 5.105 voertuigen aan een controle onderworpen. 515 van de chauffeurs reden sneller dan toegelaten. Twee chauffeurs reden zo snel dat de politie hen tegenhield om meteen het rijbewijs in te trekken. Zij reden in de bebouwde kom aan snelheden van 88 en 91 kilometer per uur.

De politie betrapte ook twee chauffeurs die onder invloed van drugs achter het stuur zaten en een chauffeur die gedronken had. Ook zij moesten hun rijbewijs inleveren.

Daarnaast schreef de politie nog boetes uit voor het niet dragen van de gordel, het gebruik van een kinderzitje, een vervallen keuring, parkeerovertredingen en technische eisen. Er was ook een chauffeur die een kleine werfkraan vervoerde op een aanhangwagen zonder dat die was vastgemaakt en een chauffeur had een verboden wapen bij zich.