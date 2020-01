Thelma Rootsaert blaast 103 kaarsjes uit Anthony Statius

17 januari 2020

19u21 0 Eeklo Thelma Rootsaert is 103 jaar geworden en dit werd vrijdag gevierd met een verjaardagsfeestje in rusthuis Avondzegen in Eeklo.

Thelma Rootsaert werd op 20 januari 1917 geboren in Roc Rapids in de Amerikaanse staat Ohio. Als kleuter kwam zij met haar familie in België wonen. De eerste jaren verbleef Thelma in Maldegem en verhuisde ze naar België, waar ze het grootste deel van haar leven in de Roze 4 woonde.

Als jong meisje was Thelma actief bij de ‘kajotsters’ waar ze tijdens de vormingsdagen haar man Albrecht De Munck leerde kennen. Ze huwden en kregen drie zonen en een dochter. Ondertussen zijn er ook acht kleinkinderen, 21 achterkleinkinderen en een achterachterkleinkind. Thelma werkte een tijdje in een winkel en nadien was ze acht jaar actief als correspondente bij Textillia in Waarschoot. Thelma was vroeger een meester in handwerk en de hobbyclub was haar passie.

Albrecht overleed in 2003 en Thelma bleef alleen wonen op de Roze tot ze 96 jaar werd. Ze krijgt nog altijd veel bezoek van haar familie. Op haar verjaardagsfeestje kreeg ze een mand vol lekkernijen en een bos bloemen van het gemeentebestuur van Eeklo.