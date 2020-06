The Starlings deze zomer met ‘Songbird Sessions’ op feestjes tot 200 personen Joeri Seymortier

13u50 2 Eeklo Volgend jaar op Valentijn staan Tom Dice en Kato in de grote Lotto Arena, maar deze zomer trekken The Starlings met ‘Songbird Sessions’ naar kleine feesten tot 200 personen.

De zomer van 2020 moest na een geslaagde passage in ‘Liefde voor muziek’ dé zomer worden van The Starlings. Maar de coronacrisis trekt een dikke streep door de plannen van Tom Dice uit Eeklo en zijn vriendin Kato. Maar ze blijven niet bij de pakken zitten, en willen deze zomer toch livemuziek maken voor hun fans. Vanaf 1 juli is het toegelaten om optredens te organiseren tot 200 personen. The Starlings spelen daar graag op in met hun concept ‘Songbird Sessions’: Tom op gitaar, Kato achter de piano, en hun twee stemmen die perfect bij elkaar matchen. “De ideale setting voor een mooie zomeravond waarin het populaire duo je meeneemt op een muzikale reis. Net zoals hun debuutalbum ‘Don’t look Back’ zijn de ‘Songbird Sessions’ een ideale mix met covers uit ‘Liefde voor Muziek’ en nieuw eigen werk”, klinkt het.

Elke week geven Tom en Kato ook al een voorproefje op hun YouTube-kanaal.