Teirlinckstraat drie dagen onderbroken Joeri Seymortier

31 mei 2019

16u50 0 Eeklo De Teirlinckstraat in Eeklo wordt van maandag 3 tot en met woensdag 5 juni onderbroken voor het verkeer.

Om werken aan de woning op huisnummer 1 te kunnen uitvoeren, zal de Teirlinckstraat ter hoogte van die woning onderbroken worden (kant Boelare), en dat van maandag 3 tot en met woensdag 5 juni. In de Teirlinckstraat wordt in het gedeelte tussen de Kerkstraat en de Prinsenhofstraat de rijrichting omgedraaid. Verkeer uit de Prinsenhofstraat moet richting Kerkstraat. Vanuit de Kerkstraat mag men niet in de Teirlinckstraat inrijden. Fietsers en voetgangers zullen wel door kunnen.

Info: www.eeklo.be.