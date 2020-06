Te lang wachten aan recyclagepark? Dubbele wachtrij moet verbetering brengen Joeri Seymortier

14u56 0 Eeklo Eeklo pakt de lange wachtrijen aan het recyclagepark aan, door de wagens in twee stroken te laten aanschuiven.

De voorbij weken werd het circulatieplan ter hoogte van de ingang van het recyclagepark in Eeklo in vraag gesteld. “Er zijn vanaf nu twee wachtrijen, een rij voor uitsluitend groenafval en een rij voor gemengd afval”, zegt schepen Bob D’Haeseleer (Groen). “Er werden bijkomende wegmarkeringen en signalisatie aangebracht, zodat het duidelijk is voor de bezoekers. Door de aanpassing aan de wachtrij kunnen er meer auto’s tegelijk toegelaten worden in beide zones. We benadrukken graag nog eens dat enkel gesorteerd afval mag aangeboden worden. De tijd op het recyclagepark wordt beperkt tot 30 minuten.”

Sinds eind april is het mogelijk om de wachtrij ter hoogte van het recyclagepark live op te volgen, via deze link.