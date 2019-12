Te koop in Eeklo: ‘Bal van de burgemeester’ Joeri Seymortier

09 december 2019

10u06 2 Eeklo Eeklo krijgt opnieuw een ‘bal van de burgemeester’. Geen dansfeest, maar wel een kerstbal die verkocht wordt voor de Warmste Weeklo.

Eeklo maakt zich op voor een intensieve periode. Van 18 tot en met 24 december vindt de Warmste Weeklo plaats. “Ten voordele van de Warmste Weeklo zullen we met het schepencollege op vrijdag 20 december van 18 tot 23 uur een kraampje bemannen op de Markt, waar we kerstballen verkopen voor het goede doel”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “De kerstballen worden verkocht aan 10 euro per stuk. Er zijn ook wensballen, met plaats voor een persoonlijke wens. Die wensballen zullen 25 euro kosten. We willen honderd ballen verkopen, en die worden dezelfde avond in de grote kerstboom op de markt opgehangen.”

Op de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners van Eeklo, op zaterdag 4 januari, wordt uit de aangekochte wensballen een winnaar getrokken. Die gaat met een ballonvlucht naar huis.