Tasjesdief geïdentificeerd dankzij oproep in Faroek Wouter Spillebeen

08 oktober 2019

17u59 5 Eeklo Na een oproep in het opsporingsprogramma Faroek op VTM is een verdachte gearresteerd voor een diefstal met geweld in de Schaperijstraat in Eeklo. Meerdere tips leidden tot een doorbraak in het onderzoek.

Een 65-jarige vrouw uit Eeklo werd op woensdag 5 juni kilometerslang gevolgd. Ze had net boodschappen gedaan en was naar een bankautomaat gegaan en ging weer naar huis. De verdachte volgde haar en sprak haar aan nadat ze in haar garage in reed met het smoesje dat ze een ander voertuig had aangereden. “Bij dit afleidingsmanoeuvre nam de man hardhandig de handtas van het slachtoffer waardoor zij gewond raakte. Ze liep een breuk op aan haar duim en was een tijdlang arbeidsongeschikt. In haar handtas stak onder meer een som geld”, duidt het parket Oost-Vlaanderen.

In samenwerking met de lokale politie van zone Meetjesland Centrum werd een opsporingsbericht verspreid. In het programma Faroek werd een foto van de verdachte en zijn voertuig getoond. “Na de uitzending kwamen meerdere tips binnen over de identiteit van de verdachte en kwam het tot een doorbraak”, klinkt het bij het parket. “De verdachte kon geïdentificeerd worden en werd op 7 oktober 2019 opgepakt. Het betreft een 50-jarige man uit Assenede met de Nederlandse nationaliteit.” De man werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die hem liet aanhouden.