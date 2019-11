Supporters welkom op zevende fietsmarathon op rollen Anthony Statius

06 november 2019

13u40 5 Eeklo De Eeklose Kilometervreters organiseren op vrijdag 8 en zaterdag 9 november de zevende editie van de ‘24 uren fietsmarathon op rollen’. Oud-wielerkampioen Frank Hoste geeft vrijdagavond om 20 uur het startschot in het Sportpark.

De Eeklose Kilometervreters hebben 32 fietsploegen uitgenodigd om 24 uur aan een stuk te fietsen voor Kom op tegen Kanker. De fietsfanaten wensen volgend jaar tijdens het hemelvaartweekend opnieuw deel te nemen aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker met start en aankomst in Mechelen. Hiervoor is 30.000 euro nodig en dit bedrag hoopt men komend weekend in te zamelen. Niet alleen fietsen is belangrijk, er wordt gedurende 24 uur gezorgd voor drank en hapjes. Geert Faes staat garant voor ambiance en muziek en slaat hiervoor een nachtje slaap over.

Oud-wielerkampioen Frank Hoste geeft vrijdag het startschot om 20 uur en de fietsers gaan door tot zaterdagavond om 20 uur. De toegang is gratis.