Strijd tegen pesten: stad Eeklo geeft scholen gratis voorstelling cadeau Joeri Seymortier

09 maart 2020

08u43 0 Eeklo Eeklo voert de strijd tegen pesten op school op. De jongeren van de laatste graad van het secundair onderwijs mogen naar de voorstelling ‘Pesten 2.0’.

“De cijfers spreken boekdelen: 1 jongere op de 5 is het slachtoffer van pesterijen”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Dat pesten kan verstrekkende gevolgen hebben, en daar willen wij als stad dus iets aan doen. Dit schooljaar werd al een spel gedaan met een anti-pest-rad tijdens de middagpauze op de secundaire scholen. Er waren ook workshops rond Warme William, en er werden vlaggen en spandoeken aangekocht met de boodschap ‘Samen tegen pesten’. En nu is er ook een voorstelling voor de laatste graad van het secundair onderwijs: ‘Pesten 2.0’ van theatergezelschap DEEZillusie. Het doel van de voorstelling is om het thema pesten bespreekbaar te maken en jongeren te laten nadenken over hun eigen situatie.”

Meer dan 500 leerlingen zullen de voorstelling zien. De leerlingen van GO! atheneum De Tandem en PTI Eeklo zijn al geweest. Op 24 maart is het de beurt aan de leerlingen van College ten Doorn. “Het was wijs en grappig. Maar ook herkenbaar, erg en het zet je aan het denken”, zegt een leerling die de voorstelling al zag.