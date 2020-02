Stoomlocomotieven centraal op modelbouwbeurs in feestzaal Sparrenhof Joeri Seymortier

25 februari 2020

11u16 0 Eeklo Modelbouwvereniging Eeklo organiseert op zondag 1 maart hun 23ste modelbouwbeurs. Dit jaar staan de stoomlocomotieven centraal.

Alles samen 17 standhouders uit België en Nederland zullen de modelbouw zondag in de kijker zetten. “Uiterst gedetailleerde schaalmodellen zoals vliegtuigen, schepen, voertuigen, figuren en een treintafel zullen in metaal, plastic, karton en hout getoond worden”, zegt voorzitter Luc De Dapper. “Daniel Veirman uit Eeklo en zijn collega’s zullen de bezoekers terugvoeren naar de tijd van het stoomtijdperk. De stoomlocomotieven staan dit jaar centraal op onze meeting. In de collectie zullen locs getoond worden, die in opbouw zijn, en ook volledig afgebouwde modellen.”

De modelbouwbeurs vindt plaats op zondag 1 maart in de feestzaal Sparrenhof, Brugse Steenweg 183 in Eeklo. Gratis toegang van 10 tot 17 uur.