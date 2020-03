Sterrenparade verplaatst alle concerten van voorjaar naar latere datum: Bart Herman, Barbara Dex, Christoff en Lindsay, Erik en Sanne, en zelfs George Baker Joeri Seymortier

25 maart 2020

08u58 0 Eeklo De coronacrisis treft ook de muziekliefhebbers van de Sterrenparade uit Eeklo. De organisatie heeft beslist om alle geplande concerten voor dit voorjaar, te verplaatsen naar een latere datum.

Er stonden de komende maanden mooie concerten gepland bij de vzw Sterrenparade, maar die moeten allemaal verplaatst worden. “We verplaatsen alle concerten die in Eeklo en Adegem gepland waren van nu tot eind juni”, zegt organisator Stefan Vinke. “Het gaat om concerten van Bart Herman, Barbara Dex, Christoff en Lindsay, een extra concert van Erik en Sanne, de komedie Brasschaatse Huisvrouwen met Ronn Moss uit ‘Mooi en Meedogenloos’, en zelfs het concert met George Baker dat op 5 juni gepland was. Van zodra de nieuwe data bekend zijn, wordt iedereen persoonlijk verwittigd: telefonisch of per email. De kaarten blijven geldig op de nieuwe datum.”

Info: www.vzwsterrenparade.be.