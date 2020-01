Steeds vaker bedelaars in straatbeeld Eeklo: “Bij overlast grijpt politie in” Joeri Seymortier

13 januari 2020

21u47 0 Eeklo Er komen de laatste tijd steeds vaker bedelaars in het straatbeeld van Eeklo. Stad en politie zoeken naar een antwoord.

Op sociale media is de laatste tijd steeds vaker te lezen dat mensen bedelaars zien, vooral in de buurt van de warenhuizen in Eeklo. “Officiële klachten zijn er bij mij nog niet binnen gekomen”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Als stadsbestuur zijn we sowieso tegen elke vorm van georganiseerde bedeldiensten, waarbij vrouwen en kinderen worden ingezet om geld in te zamelen. De situatie op het grondgebied van Eeklo wordt zeker opgevolgd door de politiediensten. Of we de bedelaars massaal gaan wegsturen? Iedereen mag op openbaar domein nog altijd zijn waar hij of zij dit wenst, maar dit mag nooit voor overlast zorgen. Als dat wel het geval is, zal de politie de nodige maatregelen nemen”, klinkt het nog.