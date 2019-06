Startnota goedgekeurd voor ombouw N9 Eeklo tot stadspromenade (en dat is belangrijk voor aanleg Ring) Joeri Seymortier

21 juni 2019

12u10 3 Eeklo Eeklo heeft het goede nieuws binnen dat de startnota van de N9 goedgekeurd werd door de Regionale Mobiliteitscommissie.

Het dossier van de Ring komt hiermee nog wat meer in een stroomversnelling, want die startnota voor de N9 was een noodzakelijk document. De Regionale Mobiliteitscommissie heeft die startnota van de N9 goedgekeurd. De startnota ‘van autostrade tot promenade’ gaat over de herinrichting van de N9. “Tegenover de aanleg van de Ring staat namelijk de herinrichting van de N9”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “De ‘startnota N9 van autostrade tot promenade’ is een toekomstvisie op de doortocht N9 in Eeklo. Deze nota is noodzakelijk omdat de stad moet kunnen aantonen dat het menens is. We tonen dat na de aanleg van de Ring, het doorgaand gemotoriseerd verkeer door Eeklo verbannen wordt, en het zwaar verkeer geweerd wordt. Anderzijds wordt ook een beleid op poten gezet dat de Eeklonaar en bezoekers van onze stad aanzet om meer te voet of met de fiets te bewegen in Eeklo. Kortom: Eeklo moet en zal verkeersluwer en veiliger worden. Een belevingsstad waar het goed is om te werken, leven en wonen.”