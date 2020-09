Stadhuis en belfort Eeklo kleuren goud: “Steun aan kinderen en jongeren die strijden tegen kanker” Joeri Seymortier

16 september 2020

09u39 4 Eeklo Het stadhuis en het belfort van Eeklo kleuren veertien dagen lang goud. De stad wil zo haar steun betuigen aan kinderen en jongeren die strijden tegen kanker.

Op 1 september kleurde het Europees Parlement al goud. Nu is het stadhuis van Eeklo de eerste stad in België die mee stapt in de actie ‘Shine Gold’. Dat is een initiatief van de Europese Vereniging van Pediatrische Oncologie. “Veertien dagen lang zal ons stadhuis ’s avonds en ’s nachts helemaal goud kleuren”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Niet alleen zeer mooi om te zien, maar vooral ook een mooie boodschap. We laten zo zien dat we als stad steun bieden aan jongeren en kinderen die strijden tegen kanker. En dat is nodig. Elke vijftien minuten krijgt een gezin in Europa het vernietigende nieuws dat een kind kanker heeft. Per jaar zijn er 35.000 nieuwe jonge patiënten, waarvan er 6.000 de strijd verliezen. Goud is het kleur waarmee deze helden erkend worden. Door deze actie vragen wij als stad aandacht voor deze problematiek.”