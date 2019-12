Stad wil vernieuwingen doorvoeren in parkeerbeleid: verschillend parkeertarief, bewonerskaarten, en gratis kwartier misschien naar half uur liggen op tafel Joeri Seymortier

12 december 2019

15u08 0 Eeklo Eeklo neemt het parkeerbeleid onder de loep en wil volgend jaar drastische veranderingen doorvoeren. Het parkeercomfort moet voorop komen. Er liggen heel wat ideeën op tafel: andere parkeertarieven in het centrum en de zijstraten, handelaars die parkeerkorting kunnen geven, en zelfs de uitbreiding van het gratis kwartier parkeren.

Het was N-VA die aan de alarmbel trok en vindt dat er dringend iets moet veranderen aan het parkeren in Eeklo. “Parkeren is in Eeklo vrij duur, en brengt de stad 900.000 euro per jaar op”, zegt Peter De Graeve (N-VA). “In een stad waar twaalf procent van de handelspanden leeg staat, is het hoog tijd om iets terug te doen voor de winkeliers en de shoppers in Eeklo. Onze winkeliers verliezen klanten die liever naar Waarschoot of Maldegem gaan, omdat daar gratis geparkeerd kan worden. Eeklo kreunt onder de parkeerproblematiek. Het gratis kwartiertje omzetten in een gratis half uur parkeren, zou al een echte meerwaarde zijn voor de middenstand. Doe iets!”, zegt Peter De Graeve.

Onze winkeliers verliezen klanten die liever naar Waarschoot of Maldegem gaan, omdat daar gratis geparkeerd kan worden Peter De Graeve, N-VA

Schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) wil niet gaan voor losse flodders, en kondigt een totaal nieuw parkeerplan aan. De meerderheidspartijen SMS, Open Vld en Groen moeten daar de komende maanden knopen over doorhakken. “Het nieuwe parkeerbeleid moet enerzijds voor meer comfort zorgen voor de gebruikers, en anderzijds ook de economie aanmoedigen”, zegt schepen De Waele. “Elk van de meerderheidspartijen heeft ideeën, maar we willen die nu allemaal onderzoeken op basis van cijfers. Parkeren in Eeklo is nu al bij de goedkoopste tarieven van de ruime regio. We willen het parkeerbeleid verbeteren, zonder het duurder te maken.”

We willen het parkeerbeleid verbeteren, zonder het duurder te maken Christophe De Waele, schepen (Open Vld) Eeklo

Maar wat kan er volgend jaar dan allemaal veranderen? “Er is nog geen enkele beslissing, maar er leven natuurlijk wel ideeën”, zegt schepen De Waele. “We denken aan een differentiatie in het parkeertarief, zodat je niet overal hetzelfde bedrag betaalt. Ook de invoering van bewonerskaarten voor bepaalde straten ligt weer op tafel. De mogelijkheid dat handelaars een parkeerkorting aan hun klanten kunnen geven, wordt onderzocht. Ook de uitbreiding van het gratis parkeren, waaronder het gratis kwartier optrekken naar een half uur, wordt bekeken.”

“Gratis kan niet”

Het parkeren gratis maken, is geen optie. “Dat is populistisch, maar zou onze stad niet helpen. Uit cijfers blijkt dat er in veel straten vier keer meer wagens ingeschreven zijn, dan dat er parkeerplaatsen zijn. Er zou veel langer op een parkeerplaats geparkeerd worden, en dat zou slecht zijn voor bezoekers, shoppers en de bewoners zelf”, zegt Christophe De Waele nog.

N-VA is niet opgezet met de uitleg. “Niets beslissen, inpakken in een zogezegd groter plan, en alles zo op de lange baan schuiven”, zegt Danny Plaetinck. Koen Loete (CD&V) vindt het niet kunnen dat het gratis half uurtje niet goedgekeurd werd, en noemt het een verkiezingsbelofte van de meerderheid die in de vuilbak gegooid wordt.