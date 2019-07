Stad wil drie inline skating clubs aan licentie helpen (ook al wil federatie er maar één uitdelen) Joeri Seymortier

30 juli 2019

12u15 0 Eeklo De stad Eeklo heeft samen met de drie inline skating clubs van Eeklo een akkoord van solidariteit ondertekend, zodat alle drie de clubs aan de nationale competitie kunnen blijven deelnemen.

Eeklo telt drie inline skating clubs: Dogs (inline skating club Eeklo), White Bears en Stars. “Deze clubs trainen alle drie in het Sportpark, waar we de evenementenhal speciaal uitgerust hebben met de juiste accommodatie”, zegt schepen van Sport Marc Windey (SMS). “De nationale hockeyfederatie heeft nu beslist om voortaan slechts aan één club een licentie toe te kennen. Daardoor vallen de andere twee clubs uit de boot. Voor hun is het niet mogelijk om deel te nemen aan de competitie. Wij betreuren dat als stad en willen mee helpen waar kan. Op initiatief van het stadsbestuur ontstond er een akkoord tussen de drie clubs. Er werd een gemeenschappelijk schrijven opgesteld. Dit schrijven benadrukt de solidariteit tussen de drie clubs, en er wordt met aandrang gevraagd om de beslissing te herzien en aan ieder club een eigen licentie toe te kennen. De burgemeester, de sportraad en ikzelf hebben dat akkoord mee ondertekend. Het is nu nog enkel wachten op de formele goedkeuring van dit akkoord door de hockeyfederatie.”

