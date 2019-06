Stad voorziet plots toch 100.000 euro voor herinrichting N9 Joeri Seymortier

19 juni 2019

10u10 0 Eeklo De stad Eeklo legt dan toch 100.000 euro extra aan de kant voor de herinrichting van de N9 en de verlaging van de middenberm.

De werken aan de N9 in het centrum van Eeklo zijn al ruim een maand bezig. Gemeenteraadslid Koen Loete (CD&V) kwam vorige maand al tussen dat het niet kon dat de werken gestart waren, zonder dat de gemeenteraad goedkeuring gegeven had of geld voorzien had. Deze week stond dan een budgetwijziging op de agenda van de gemeenteraad, waarin plots toch 100.000 euro extra voorzien werd voor de werken op de N9.

De oppositiepartijen N-VA en CD&V vinden het niet kunnen dat de werken al een maand bezig zijn, en dat het dossier nu pas politiek groen licht krijgt. “Er is helemaal niets vreemds aan de hand”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “Wij hebben als stad sowieso een beschikbaar budget voor wegenwerken. Het enige wat we nu doen is 100.000 euro extra voorzien, omdat het nieuwe bestuur extra inspanningen willen doen om de doortocht van de N9 veiliger te maken. Een project dat trouwens getrokken wordt door Wegen en Verkeer, en niet door de stad.”