Stad vindt geen uitbater, dus verkoopt: Chalet Heldenpark in de etalage Stadsgebouw van 100 jaar oud gaat in privéhanden Joeri Seymortier

24 februari 2020

10u39 0 Eeklo De stad Eeklo gaat de Chalet Heldenpark, de vroegere Irish Pub, verkopen. Er wordt al een jaar gezocht naar een nieuwe uitbater voor de horecazaak, maar die wordt niet gevonden. Daarom wil de stad de Chalet nu verkopen, maar wel met de voorwaarde dat het een horecazaak moet blijven. Het gebouw heeft een geschiedenis van 100 jaar oud, maar wordt nu dus in de etalage gezet.

Het verhaal van de Chalet Heldenpark sleept al enkele jaren aan. In de Chalet zat jarenlang de succesvolle Irish Pub, maar toen die concessie verliep kwam de uitbater op straat te staan. Sindsdien verloopt de zoektocht naar een nieuwe uitbater voor de Chalet moeilijk. Afgelopen zomer werd er een pop-up georganiseerd, maar een definitieve bestemming wordt maar niet gevonden. Probleem was dat het om een concessie ging in een gebouw dat eigendom bleef van de stad, waardoor de horecamensen aan regels en stadswetten gebonden zijn. De uitbater moest ook zelf verbouwingswerken uitvoeren. Niemand wil dat blijkbaar doen, in een gebouw dat stadseigendom blijft. De stad geeft het nu op, en gaat het gebouw verkopen aan iemand die er dan op eigen houtje een horecazaak in kan starten.

Verfilmen?

De oppositie staat niet te springen voor dit dossier. “Straks kunnen we dit verhaal verfilmen”, zucht Peter De Graeve (N-VA). “Wij hebben altijd gezegd dat de stad geen concessionaris zou vinden, omdat de voorwaarden veel te streng waren. En kijk: een jaar later staat de Chalet nog altijd leeg, en kan de stad niets anders dan verkopen.”

Gekocht in 1951

Ook CD&V vindt een verkoop een rare wending in het dossier. “De stad gaat nog maar eens een pareltje verkopen”, zegt Gertjan Blomme (CD&V). “Misschien zou dit nieuwe stadsbestuur beter een schepen van Immobiliën aanstellen, want ook het Jeneverhuis, het oude politiegebouw en het OCMW-gebouw worden verkocht. De Chalet Heldenpark dateert van het begin van de jaren 1900, en werd in 1951 door de stad gekocht. Het was ooit een koetshuis in het Heldenpark. Een verkoop is vandaag de gemakkelijkste oplossing, om het concessie-probleem op te lossen. Er is gewoon niemand die de Chalet aan de voorwaarden van ons stadsbestuur wil uitbaten.”

Schepen Marc Windey (SMS) kaatst de bal meteen terug. “Was de beste caféhouder door het vorige stadsbestuur niet aan de deur gezet, dan hadden we vandaag dat probleem niet”, sneert Marc Windey. “Tot onze spijt vinden we inderdaad geen nieuwe concessionaris. Er zijn mensen die interesse hebben om in de Chalet een horecazaak uit te bouwen, maar niet onder de vorm van een concessie. We gaan dus voor een online openbare verkoop. Om economische redenen maken we de instelprijs vandaag nog niet bekend. Bij de verkoop is er wel de voorwaarde dat de Chalet een horecazaak moet blijven. Het gebouw kan zelfs uitgebreid worden, dus er zijn zeker mogelijkheden voor de toekomstige nieuwe eigenaars”, zegt de schepen nog.