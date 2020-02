Stad verkoopt OCMW-gebouw Visstraat 16: vraagprijs 488.000 euro Joeri Seymortier

05 februari 2020

09u43 0 Eeklo De stad Eeklo zet het voormalige OCMW-gebouw in de Visstraat te koop.

Het OCMW van Eeklo huist nu centraal op de Zuidkaai, dus kan het gebouw in de Visstraat 16 verkocht worden. Een eerste openbare verkoop had geen succes. De stad gaat nu werken met biedingen onder gesloten omslag. Deze moeten binnen zijn tegen uiterlijk 26 februari.

“Het gebouw ligt in woongebied. Het is dus mogelijk voor een ontwikkelaar om het gebouw te kopen en een nieuw woonproject te voorzien. Aan de kant van de Visstraat mag het gebouw wel niet hoger worden dan het op dit moment is. Na de eerste mislukte verkoop hebben we het lastenboek wat vereenvoudigd. Hopelijk duikt er nu wel een geïnteresseerde koper op. De instelprijs ligt vast op 488.000 euro.”

