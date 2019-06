Stad maakt bier in dienstencentrum plots 40 procent duurder, senioren boos: “Om gebruik te ontmoedigen? Alsof we hier elke dag dronken rondlopen” Senioren betalen 3,50 euro in plaats van 2,50 euro voor Leffe of Duvel Joeri Seymortier

18 juni 2019

18u30 0 Eeklo De senioren van het lokaal dienstencentrum Zonneheem in Eeklo verslikken zich letterlijk in hun biertje. De stad beslist om zware bieren zoals Leffe, Duvel en Augustijn maar liefst 40 procent duurder te maken. Ook de prijs van aperitiefjes gaat fors de hoogte in. Volgens de stad om alcoholgebruik te ontmoedigen. De senioren zijn kwaad.

Vandaag betaal je in Zonneheem voor een Leffe of een Duvel 2,50 euro. Vanaf augustus wordt dat plots 3,50 euro. Een aperitiefje zoals een porto of Martini stijgt van 1,80 naar 2,50 euro. Gewone alcoholvrije consumpties zoals een koffie, cola of watertje stijgen een pak minder, en gaan van 1,30 naar 1,50 euro. Ook de warme maaltijden die ’s middags geserveerd worden, stijgen van 6 naar 8 euro. Wie niet in Eeklo woont, of geen 60 jaar is, betaalt voortaan 10 euro.

Het zou zijn om het alcoholverbruik te ontmoedigen. Denken die politici dan dat we hier elke dag dronken rond lopen in Zonneheem? Roger De Kneef

“De prijzen in ons lokaal dienstencentrum Zonneheem zijn al jaren niet meer aangepast”, zegt schepen Danny Smessaert (SMS). “In overleg met de centrumraad zijn de nieuwe prijzen bepaald. Als stad hebben we wel beslist om alcoholische dranken, toch nog iets duurder te maken dan de centrumraad had voorgesteld. Er staat nu eenmaal in het woonzorgdecreet dat alcohol in een dienstencentrum zoveel mogelijk moet geweerd worden. Zo ver willen we niet gaan, maar door de prijzen van zware alcoholische dranken te verhogen, willen we het gebruik toch een beetje ontmoedigen.”

“Elke dag dronken?”

Bij de senioren valt de prijsstijging niet in goede aarde. “De stad treft hier de oudere mensen die graag eens een aperitiefje drinken voor hun eten, of die in ons Zonneheem eens willen genieten van een lekker glaasje”, zegt Roger De Kneef, voorzitter van de centrumraad. “Dat de prijzen na heel wat jaren eens aangepast moeten worden, is voor ons geen probleem. Maar een prijsstijging van veertig procent is toch niet normaal? Het zou onder andere zijn om het alcoholverbruik te ontmoedigen. Denken die politici dan dat we hier elke dag dronken rond lopen in Zonneheem? Ook de maaltijden gaan van 6 naar 8 euro. Wie hier dus een aperitiefje drinkt en een maaltijd eet, is plots elke dag 3 euro extra kwijt. Op maandbasis is dat een bedrag dat voor veel senioren pijn gaat doen. De ouderen moeten de kassa doen rinkelen en geld opbrengen. Een jammere zaak”, klinkt het.

Melkkoe

Ook politiek doet de forse prijsstijging heel wat stof opwaaien, bij oppositiepartijen CD&V en N-VA. Maandagavond op de gemeenteraad was er een bitse discussie. “Met zo’n forse prijsstijging draait de stad onze senioren gewoonweg de rug toe”, meent Gertjan Blomme (CD&V). “Zo wordt het Zonneheem gewoon de nieuwe melkkoe van de stad, terwijl het vooral een sociale ontmoetingsplaats voor senioren zou moeten zijn.”

De stad Eeklo besliste meteen ook om de doelgroepleeftijd van het Zonneheem op te trekken van 55 naar 60 jaar.