Stad gaat Jeneverhuis nu toch verkopen, maar onder strikte voorwaarden Joeri Seymortier

08 januari 2020

08u52 0 Eeklo Het stadsbestuur van Eeklo gaat het Jeneverhuis nu toch verkopen. Maar er worden strikte voorwaarden opgelegd.

De stad Eeklo gaat een pak eigendommen verkopen om geld in kas te krijgen. “Ook het Jeneverhuis staat inderdaad op onze lijst”, zegt schepen van Financiën Marc Windey (SMS). “Maar laat hier geen misverstanden over bestaan. Wij hebben destijds vanuit de oppositie het Jeneverhuis gered van de slopershamer. Een verkoop van dat Jeneverhuis zal strikt voorwaardelijk zijn: het moet in zijn huidige staat blijven, een publieke functie behouden, en kan niet zolang voor de VVV geen definitieve bestemming gevonden is.”

Eeklo gaat nog meer verkopen. “Zo is er het gebouw aan de Visstraat dat straks door het OCMW verlaten wordt”, gaat schepen Windey verder. “Het Witte Huis staat nu ook leeg na de verhuis van de politie, en zal ook verkocht worden. Hetzelfde geldt voor de Meibloem dat straks leegkomt door de ingebruikname van de omgevormde Sint Jozefskerk. Ook de dekenij, die nu nog betrokken wordt door één persoon, zal op de markt gebracht worden.”