Stad gaat Eeklonaren warm maken voor vaccinatie tegen mazelen Joeri Seymortier

10 februari 2020

11u00 3 Eeklo De stad Eeklo gaat een campagne opzetten om de inwoners warm te maken zich te laten vaccineren tegen de mazelen.

Het is gemeenteraadslid en dokter Rudi Desmet (N-VA) die de vraag stelt. Het stadsbestuur wil ingaan op zijn voostel. “Mazelen zijn wereldwijd aan een opmars bezig”, zegt Rudi Desmet. “Vorig jaar zijn meer dan 140.000 mensen overleden aan de gevolgen van mazelen. Ook in ons land stijgt het aantal gevallen. In het Noorden van Limburg hebben gemeentebesturen al campagnes opgezet, en daar kwamen tientallen mensen langs om zich te laten inenten. Hoe de stad die campagne zal organiseren, moet bekeken worden. Ik ben blij dat de hele gemeenteraad achter dit punt stond, zowel meerderheid als oppositie.”