Stad Eeklo zoekt nieuwe uitbaters Chalet Heldenpark Joeri Seymortier

24 september 2019

16u01 0 Eeklo De stad Eeklo doet een tweede poging om vaste nieuwe uitbaters te vinden voor de Chalet in het Heldenpark, voorheen de Irish Pub.

Omdat deze zomer geen nieuwe concessie goedgekeurd geraakte op de gemeenteraad, werd tijdelijk een pop-up gemaakt. Maar nu wordt weer naar een ‘echte’ uitbater voor het Chalet gezocht. Kandidaten hebben tot 31 oktober de tijd om hun kans te wagen bij het stadsbestuur.

“We gaan voor een concessie van 15 jaar, die nadien twee keer vijf jaar verlengd kan worden”, zegt schepen Marc Windey (SMS). “We nemen zo’n lange periode omdat de nieuwe uitbaters investeringen moeten doen in het gebouw, en dat moet natuurlijk afgeschreven kunnen worden op verschillende jaren. Wij gaan als stad op de markt en zien wel wie er geïnteresseerd is. Het moet een horecazaak worden, maar welke soort daar is de nieuwe uitbater vrij in. Dat kan een brasserie, een café of een restaurant zijn.”

Het minimum instapbedrag is 800 euro per maand. Filip Smet (CD&V) vindt het niet kunnen dat de stad niet meer eisen oplegt om het gebouw duurzamer te maken. Bij N-VA vinden ze dan weer dat de stad uit de kandidaten kan kiezen wie ze wil, en dat er te weinig zekerheden ingebouwd zijn voor de nieuwkomers.