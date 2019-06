Stad Eeklo zet medaillewinnaars Special Olympics in de bloemetjes Joeri Seymortier

23 juni 2019

16u55 0 Eeklo Eeklo heeft de medaillewinnaars van de Special Olympics 2019 in de bloemetjes gezet: Bavo De Baets, Jordan Lamon en Bjorn Claeys.

Bavo De Baets is 20 jaar en is lid van de G-zwemclub in het zwembad Strop, Rozebroeken in Gent en Zwemclub Zomergem. Hij werd onder andere tweede op de 100 meter schoolslag en derde op de 50 meter schoolslag.

Jordan Lamon is 26 jaar en heeft autisme. Hij won brons op het verspringen uit stand, haalde de vijfde plaats op de 50 meter lopen en werd ook achtste bij het softbalwerpen.

Bjorn Claeys tenslotte traint elke week in de fitness en haalde ook heel wat medailles: brons op de 400 meter wandelen, brons op de 100 meter wandelen en hij werd ook zesde op het verspringen uit stand.