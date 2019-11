Stad Eeklo wuift bekende gezichten uit Joeri Seymortier

30 november 2019

09u25 0 Eeklo De stad Eeklo heeft enkele personeelsleden ontvangen, die jaren voor de stad gewerkt hebben, en nu van hun pensioen mogen genieten.

De bekendste naam is stedenbouwkundig ambtenaar Dirk Waelput. “Jij hebt Eeklo op de kaart gezet op het vlak van energie en ruimtelijke planning”, zei burgemeester Luc Vandevelde. “Je was een warme collega, een vriend en een vaderfiguur voor de dienst.”

Christina Trenson was welzijnsambtenaar en een bekend gezicht in het Sociaal Huis. Ze heeft maar liefst 39 jaar dienst bij de stad Eeklo. Carine Lecleir werd uitgewuifd als verzorgende bij het OCMW. Renee Temmerman was de schilder van de stad, en gaat nu ook met pensioen. Vanaf januari gaat ook Patrick Pauwels met pensioen. Hij is nu nog even technisch assistent bij Eeklonet.