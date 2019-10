Stad Eeklo wil toekomst voetbalploeg Excelsior Balgerhoeke veilig stellen Joeri Seymortier

29 oktober 2019

12u00 0 Eeklo De stad Eeklo zoekt naar oplossingen om de toekomst van voetbalclub Excelsior Balgerhoeke veilig te stellen.

Balgerhoeke speelt in vierde provinciale en heeft naast het elftal ook nog één jeugdploeg. Het bestuur wil vechten voor het behoud van de voetbalterreinen op de huidige site. In 2008 werden aan de voetbalterreinen kleedkamers gebouwd, met financiële steun van de stad. Dat gebeurde op grond van de familie Moortgat, die ook het voetbalterrein verhuurde. Volgens de huurovereenkomst zouden de gebouwen en infrastructuur ‘eigendom’ blijven van de club.

“Vorig jaar besliste het vorige stadsbestuur om het voetbalterrein aan te kopen voor 60.000 euro”, zegt Marc Windey (SMS), die sinds begin dit jaar sportschepen is in Eeklo. “De koopovereenkomst kon niet afgesloten worden omdat de eigenaars ondertussen overleden zijn, en de aangestelde notaris maanden nodig had om de erfgenamen op te sporen. Dit lijkt nu in orde te zijn. Maar er zijn nu problemen met het statuut van de kantine. Volgens de huurovereenkomst is die eigendom van de club. Juridisch kan dit niet. Gebouwen opgetrokken op andermans grond volgen het eigendomsstatuut van de eigenaar van de grond. Als stad willen wij nu zo snel mogelijk de verkoopovereenkomst ondertekenen, en de terreinen en infrastructuur ter beschikking stellen van de voetbalclub.”

De aankoop van de terreinen, infrastructuur en gebouwen zal voorgelegd worden op de gemeenteraad van 18 november. Over de modaliteiten van huur en exploitatie zijn onderhandelingen bezig.