Stad Eeklo wil inwoners bewust maken van gevaren van alcohol Joeri Seymortier

24 januari 2020

09u45 0 Eeklo De stad Eeklo werkt aan een project rond alcoholpreventie, en doet een oproep aan alle inwoners om mee te denken over dat beleid.

Inwoners van Eeklo kunnen mee het gezondheidsbeleid van de stad vorm geven. “De stad wil een preventiebeleid voeren rond alcohol, en burgers aansporen om bewust om te gaan met alcohol”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “We doen dat omdat alcoholmisbruik nefast kan zijn voor je gezondheid. Op het platform ikdoemee.eeklo.be kan je je kennis testen over alcohol, informatie raadplegen, maar ook stemmen of zelf een idee op geven. Hierdoor bepaal je mee de richting en de invulling van het beleid. De ideeën en de informatie over alcohol raadplegen kan vrijblijvend.”