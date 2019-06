Stad Eeklo wil (in sneltempo) zomerse pop-up in chalet Heldenpark Joeri Seymortier

18 juni 2019

15u55 5 Eeklo Eeklo wil de lege chalet in het Heldenpark, de vroegere Irish Pub, deze zomer laten uitbaten als een tijdelijke pop-up.

De stad wou een nieuwe concessie uitschrijven voor tien jaar, maar die geraakte maandagavond niet goedgekeurd in de gemeenteraad. “We ijveren er als stad toch voor om gedurende de komende zomermaanden de Chalet opnieuw te laten uitbaten, zodat dit een bruisende plek wordt in het Heldenpark”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Een concessie uitschrijven kan voorlopig niet, maar we gaan kijken hoe er alsnog deze zomer een uitbating kan plaatsvinden. Zo willen we de leegstand van het pand vermijden. De chalet moet deze zomer een ontmoetingsplaats zijn. Er wordt op korte termijn onderzocht of er een pop-up voor juli, augustus en september gelanceerd kan worden. Er zal een openbare oproep gelanceerd worden waarop iedereen kan kandideren.”

De definitieve concessieovereenkomst zal in het najaar van 2019 opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd worden, zodat er dan een uitbater kan gezocht worden op lange termijn.