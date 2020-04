Stad Eeklo wil handelaars begeleiden in online zaken doen Joeri Seymortier

08 april 2020

12u44 0 Eeklo De stad Eeklo gaat middenstand en horeca ondersteunen om de e-commerce beter onder de knie te krijgen.

De stad heeft een projectsubsidie aangevraagd. “Het is nu meer dan duidelijk dat de coronamaatregelen zwaar doorwegen op de lokale economie”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Vaste kosten lopen voor handelaars wel door. Daarom willen wij de Eeklose ondernemers en handelaars stimuleren hun digitaal platform goed te organiseren. Zaken die aan e-commerce doen, kunnen het omzetverlies nog enigszins beperken. E-commerce betekent het online verkopen van producten via internet. Dit kan via een webshop, maar er zijn nog tal van andere mogelijkheden die vaak onderbenut of zelfs onbekend blijven. Wij hebben als stad 4.000 euro subsidie aangevraagd om specifieke workshops te kunnen geven. We zijn ervan overtuigd dat e-commerce een bijdrage kan leveren tot het versterken van lokale handelszaken, horeca en ondernemingen. Ook in het beleid gaan we daar in de toekomst voldoende aandacht en ondersteuning aan bieden. Zo plannen wij een nieuwe stadswebsite met economisch platform aan te maken. Wij zullen de WieKiebon ook digitaal aanbieden zodat de aankoop nog gemakkelijker verloopt. Die WieKiebon blijft verder ingezet worden om het lokaal kopen te stimuleren.”