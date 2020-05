Stad Eeklo verliest al minstens 100.000 euro inkomsten door coronacrisis: “Belastingen mogen en zullen niet stijgen” Joeri Seymortier

26 mei 2020

10u31 1 Eeklo De stad Eeklo heeft al minstens 100.000 euro aan inkomsten verloren, door de coronacrisis.

Eeklo pakte uit met een herstelplan waarin 500.000 euro geïnvesteerd wordt in maatregelen om uit de coronacrisis te geraken. Dat kon je hier eerder al lezen. Maar daarnaast moet de stad ook nog eens rekenen op een pak minder inkomsten. “Momenteel zijn de mininkomsten voor de stad al berekend op 100.000 euro”, zegt schepen van Financiën Marc Windey (SMS). “Inkomsten zoals de tickets voor het Cultuurcentrum, verhuur van zalen, sportkampen, het zwembad, inkomsten van het Zonneheem en dienstencheques vallen allemaal weg. Daartegenover staan natuurlijk ook een pak minder uitgaven, zoals minder personeelskost door tijdelijke werkloosheid, de annulering van zomerevents en vermoedelijk ook een lagere energiefactuur. Alles samen komen we toch op 100.000 euro in het rood.”

Eeklo wil in ieder geval voorkomen dat de hele coronacrisis voor extra belastingen moet zorgen. “We hebben 500.000 euro aan steunmaatregelen, en ook de mininkomsten, maar toch willen we niet dat de burger dat gaat voelen. We gaan de belastingen niet verhogen. Voor 2021 moeten we wel ook rekening houden met een pak minder inkomsten van de personenbelasting, doordat veel mensen die nu in tijdelijke werkloosheid zitten”, zegt schepen Marc Windey nog.