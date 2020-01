Stad Eeklo poetst imago op met nieuw logo Joeri Seymortier

05 januari 2020

10u26 2 Eeklo De stad Eeklo heeft zaterdagavond op de nieuwjaarsreceptie een nieuw logo voorgesteld. Meteen werden de nieuwe vlaggen aan het stadhuis gehesen.

De stadskleuren groen en wit blijven behouden, en ook de slagzin ‘Eigenzinnig, Energiek, Echt’ blijft overeind. Ook al staan de woorden nu in een andere volgorde om meer lijn in het logo te krijgen. “Wie het logo bekijkt ziet twee aanhalingstekens en twee punten”, legt burgemeester Luc Vandevelde (SMS) uit. “In die symbolen zie je ook het getal 9900, en dat is de postcode van Eeklo. Wij kiezen voor een fris nieuw beeld voor onze stad, omdat we met onze nieuwe bestuursploeg voor een nieuwe start willen zorgen.”

Op sociale media komt meteen kritiek dat een nieuw logo weggegooid geld is, waar de stad niet beter van wordt. “Het oude logo was twaalf jaar oud, dus vernieuwing mocht wel eens”, vindt de burgemeester. “Het imago van Eeklo was in het verleden echt niet goed. Wij proberen voor een ommekeer te zorgen in het bestuur en de dienstverlening. Eeklo bruist opnieuw en dat willen we eigenlijk ook symbolisch onderstrepen met dit nieuw logo.”