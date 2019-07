Stad Eeklo onderzoekt opvolger voor Sporthome Joeri Seymortier

09 juli 2019

12u29 0 Eeklo De stad Eeklo is volop pistes aan het onderzoeken om het gat op te vullen dat ontstaat door het sluiten van het Sporthome aan het oude zwembad.

Als de sloopvergunning binnen komt, kan het oude zwembad in de Oostveldstraat vanaf september gesloopt worden. Meer dan acht miljoen zwemmers kwamen er de voorbije vijftig jaar langs. “Ook het oude Sporthome wordt in de sloop meegenomen, en dat laat een leegte na”, zegt schepen Marc Windey (SMS). “Niet alleen sportievelingen, maar ook de jeugd en volwassenverenigingen zijn op zoek naar nieuwe verblijfsmogelijkheden. Vooral voor groepen is daar echt nood aan. Eeklo ligt tussen twee grote toeristische sites, Gent en Brugge. Ideaal voor een tussenstop, of als locatie van waaruit de hele omgeving kan verkend worden. Het stadsbestuur onderzoekt momenteel een aantal pistes om deze leemte op te vullen. Ook over de toekomst van de Blokhutten en de gebouwen achteraan in het Heldenpark wordt nagedacht, en worden binnen afzienbare tijd beslissingen genomen”, zegt schepen Windey nog.