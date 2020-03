Stad Eeklo neemt personeelskost onder de loep: “Hoger dan elders en dat moet onderzocht worden” Joeri Seymortier

02 maart 2020

10u28 0 Eeklo De stad Eeklo neemt de personeelskost onder de loep. Die zou hoger liggen dan in heel wat andere vergelijkbare gemeenten.

Het is gemeenteraadslid Michel De Sutter (SMS) die naar een screening vraagt. “De helft van de kosten die in Eeklo gemaakt worden zijn loonkosten voor stadspersoneel”, zegt Michel De Sutter. “Normaal ligt de loonkost tussen de 35 en 40 procent. We hebben het dus over zowat drie miljoen euro meer dan in andere gemeenten, dus dat gaat hier niet over details. Dat is 18 miljoen euro per legislatuur, en dus zowat de kostprijs van twee zwembaden. Wij vragen dan ook naar een onderzoek van een onafhankelijke instelling.”

Een groots en duur onderzoek komt er niet meteen, maar burgemeester Luc Vandevelde (SMS) heeft wel oor naar de argumenten van zijn partijgenoot. “Cijfers moeten natuurlijk altijd in een context geplaatst worden”, zegt de burgemeester. “Wij hebben in Eeklo bijvoorbeeld een goed uitgebouwd dienstencentrum voor senioren, en veel buitenschoolse kinderopvang. Dienstverlening die niet in alle gemeenten zo uitgebreid is. Wanneer de hoge loonkost er is door een betere, grotere en uitgebreide dienstverlening voor onze burgers, dan moeten we dat aanvaarden. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan hebben we een structureel probleem dat aangepakt moet worden. Dit wordt zeker onderzocht.”