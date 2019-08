Stad Eeklo geeft 10.000 euro aan MUG-heli (en hoopt dat andere gemeenten dat ook doen) Joeri Seymortier

24 augustus 2019

11u25 0 Eeklo De stad Eeklo geeft dit jaar een bijdrage van 10.000 euro aan de MUG-heli, die van aan het ziekenhuis AZ Brugge ook naar het Meetjesland uitrukt.

De financiering van de MUG-heli is al jaren een politieke discussie. Eeklo wil een voorbeeld stellen, en legt geld op tafel. “Eeklo heeft twee ambulances van de lokale dienst 100 en een MUG-wagen van het AZ Alma, maar ook de MUG-heli wordt dikwijls ingezet in onze stad”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Wanner de MUG-wagen de baan op is, wordt de heli vaak ingezet voor een tweede interventie. Voor onze stad is deze bijdrage niet alleen een teken van solidariteit, maar ook een oproep aan andere gemeenten om de stichting die sinds 1973 actief is, te ondersteunen in hun voortbestaan. Wij beseffen dat onze bijdrage alleen niet genoeg is om de MUG-heli ook in de toekomst in de lucht te houden. Wij vragen andere gemeenten om eenzelfde gebaar van solidariteit te doen”, zegt de burgemeester nog.