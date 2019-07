Stad Eeklo gaat strijd aan tegen sigaret: site Blokhutten wordt rookvrij tijdens speelpleinwerking Joeri Seymortier

01 juli 2019

10u43 0 Eeklo De stad Eeklo gaat de strijd aan tegen de sigaret, en rolt een project uit om zoveel mogelijk kinderen rookvrij te laten opgroeien.

Er was vorig jaar al een preventiecampagne tegen roken, en er werden rookstopcursussen georganiseerd. “Helaas is het vandaag nog steeds zo dat er vaak gerookt wordt op plekken waar veel kinderen komen”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Ik denk daarbij aan speelterreintjes en sportterreinen. Jammer, want kinderen kopiëren gedrag. Als rookvrij de norm wordt, zullen kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder geneigd zijn om zelf een sigaret op te steken. De stad en het OCMW Eeklo willen kinderen en jongeren beschermen tegen tabak, en willen evolueren naar een samenleving waarin niet roken de norm is in alle lagen van de bevolking. Daarom is Eeklo partner geworden van ‘Generatie Rookvrij’. Deze organisatie streeft er naar dat ieder kind dat rookvrij kan opgroeien. Heel concreet maken we de site van de Blokhutten deze zomer rookvrij tijdens de vakantiewerking van Gekko. We gaan ook borden en spandoeken aankopen voor de scholen die dat willen. Zo kunnen bezoekers ook aan de buitenkant van de schoolgebouwen zien dat er niet gerookt mag worden op de site.”