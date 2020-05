Stad Eeklo besproeit voortaan eigen plantjes met bemalingswater van bouwwerf Joeri Seymortier

28 mei 2020

13u41 2 Eeklo De stad Eeklo gaat vanaf nu de eigen plantjes en het groen in de stad besproeien met water van een bouwwerf, dat anders toch maar wegstroomt.

Eeklo heeft vorig jaar een nieuwe regel ingevoerd dat bij code oranje het water uit bronbemaling op bouwwerven, moet opgevangen worden en niet zomaar in de riool mag stromen. Op de hoek van de Heilig Grafstraat bouwt Mevaco uit Aalter op dit moment een project van 25 wooneenheden.

“Omdat de bouwvergunning van voor de maatregel dateert, was het opvangen van water nog geen bindende voorwaarde en zijn we in dialoog gegaan met NV Mevaco om het bemalingswater op te vangen en te gebruiken”, zegt schepen Bob D’Haeseleer (Groen). “Zij gingen meteen akkoord en zullen vanaf nu het water opvangen, en ter beschikking stellen van de stedelijke groendienst. Een voorbeeld, waarvoor we dankbaar zijn. We hopen dat alle grote bouwbedrijven spontaan zullen volgen. We zullen hen sowieso deze vraag ook stellen.”

Voortaan staan er twee tonnen van elk duizend liter op de bouwwerf. Zo gaat het water niet rechtstreeks de riool in, het wordt gebruikt om onkruid te verdelgen en om plantsoenen te bewateren.